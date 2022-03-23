Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 23 марта, обратился в парламент Франции. Он призвал помочь Украине остановить российское вторжение. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение главы государства. "Мы ожидаем от вас, от вашего лидерства, что вы сможете сделать так, чтобы Россия искала мир, чтобы закончила эту войну против свободы, против равенства, против братства, против всего, что сделало Европу единой и исполненной свободной разнообразной жизни", — заявил Зеленский. Напомним, сегодня Владимир Зеленский также обратился в парламент Японии. Он призвал Токио объединить Азию и остановить российскую агрессию. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.