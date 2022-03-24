Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на саммите НАТО призвал страны-участницы помочь Украине в борьбе против российской агрессии. Он отметил, что у Альянса есть возможность увеличить поставки оружия. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian. Глава британского правительства, обратившись к мировым лидерам, отметил, что они должны поспособствовать увеличению поставок летального оружия для Украины. "У нас есть средства, а у них есть потребность", – заявил Джонсон. Напомним, в США заявили о намерении предоставить Украине противокорабельные ракеты. Эти средства помогут украинским защитникам противостоять российскому флоту. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.