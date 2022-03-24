Российская Федерация может нивелировать экономические санкции против нее из-за перехода на оплату за газ рублями. Это сыграет ей на руку и приравняет рубль к жесткой валюте. Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал эксминистр финансов Украины Игорь Уманский.

"Если будет согласие перейти на оплату в рублях, то фактически рубль будет приравнен к твердой валюте – к доллару, евро, Франку. Это сыграет на руку России, особенно в условиях преддефолтного состояния, в котором она находится. Технически это откроет коридор движения валюты – евро и доллара, в Россию и обратно", — заявил

По мнению Уманского, Европа не пойдет на такой шаг, поскольку и раньше газ называли инструментом геополитического давления России.

В то же время, оккупант не только получит иностранную валюту от продаж газа, но и рассчитается ею за транзит через территорию Украины.

Добавим, что платеж по бронированию мощностей "Газпром" должен выплатить сегодня, 24 марта, исключительно в иностранной валюте, однако пока нет конкретной информации о планах Кремля по поводу оплаты. Напомним, РБК-Украина писала о том, что, по мнению вице-президента Еврокомиссии Валдиса Домбровскиса, Путин может приказать полностью перекрыть поставки газа в Европу. Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк считает, что переход на рублевые расчеты является вторым шагом к эскалации мирового конфликта. Война России против Украины длится двадцать девять дней. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция – в текстовом онлайне РБК-Украина. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.