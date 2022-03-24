В президенте Владимире Зеленском хотят видеть Израиль одной из стран-гарантов безопасности Украины после завершения войны с Россией. Там также ожидают результативную посредническую роль в прекращении российской агрессии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Офиса главы государства Андрея Ермака во время общения с израильскими СМИ. "Украина хотела бы, чтобы Государство Израиль стало одним из гарантов крупного международного договора, который предоставлял бы четкие гарантии безопасности нашему государству после завершения войны с Россией, а также надеется на результативную посредническую роль Израиля в прекращении войны и более мощную помощь нашей стране", — сказал Ермак. По его словам, также есть надежда, что Израиль может выступить одним из гарантов будущего крупного международного договора о гарантиях безопасности для Украины. "Такой договор предусматривает большой перечень стран – потенциальных гарантов. Поэтому с каждой из этих стран мы проводим отдельные консультации, чтобы потом встретиться всем вместе", – резюмировал Ермак. Напомним, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал, что Украина ведет переговоры со многими странами по гарантиям безопасности. Речь идет, в частности, о США, Великобритании, Германии, Франции и Турции. Президент Владимир Зеленский заявил, что окончательно решать компромиссы на переговорах между Украиной и РФ будет всеукраинский референдум. Речь идет о вопросах гарантий безопасности и временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма. Россия полномасштабно вторглась в Украину 24 февраля. Война длится уже 29-й день. О происходящем прямо сейчас читайте в текстовом онлайне РБК-Украина. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.