Министр образования и науки Сергей Шкарлетт разъяснил схему, по которой планируют завершить учебный год в школах в условиях войны. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Telegram-канал министра. "В настоящее время мы нарабатываем алгоритм, и в ближайшее время приказом Министерства образования и науки Украины будут утверждены методические рекомендации по отдельным вопросам завершения учебного года в условиях военного положения", – говорится в заявлении. Шкарлет анонсировал появление рекомендаций, в которых объяснят процедуру выдачи свидетельств о базовом и полном общем среднем образовании. Документы обязательно получат все выпускные 9-го и 11-го классов, независимо от места пребывания. Анонсированный документ урегулирует вопросы получения документов и для внутриперемещенных учащихся. Также свидетельства получат и школьники, которые выехали за пределы Украины. Соединенные Штаты собрались принять до 100 тысяч беженцев из Украины. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.