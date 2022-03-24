Соединенные Штаты Америки (США) расширили санкции против России, внеся в список членов правления "Совкомбанка". Это один из самых крупных частных банков на территории РФ. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Госдепа США. Сообщается, что в рамках расширения санкций против России в чёрный перечень войдут еще несколько представителей русской элиты, включая их имущество и членов семей. "Примечательно, что в него войдут 17 членов правления ПАО "Совкомбанк", внесенный в список санкций юридических лиц. Эти руководители присоединяются к растущему списку лиц, связанных с заблокированными российскими финансовыми учреждениями, которые теперь также подпадают под санкции США", — говорится. в уведомлении. Отметим, "Совкомбанк" относится к системно значимым банкам, занимает 9-е место по размеру активов среди российских банков по итогам 2020 года. Санкции означают полную заморозку активов и отключение от системы межбанковских платежей SWIFT. Напомним, ранее Вашингтон ввел санкции против оборонной базы Российской Федерации, депутатов Госдумы и директора "Сбербанка". Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.