Президент США Джо Байден объявил, что Соединенные Штаты выделяют 1 млрд. долларов на гуманитарную помощь пострадавшим от войны России против Украины. Эти средства помогут обеспечить продовольствием, жильем, чистой водой, медикаментами и прочей помощью. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News. Выступая перед лидерами НАТО в Брюсселе, Байден снова заявил о своей решительной поддержке украинского народа в лунную годовщину "неспровоцированного и неоправданного вторжения" России в Украину. "За последние несколько недель Соединенные Штаты объявили о предоставлении Украине новой помощи в области безопасности на сумму 1 млрд долларов – зенитные установки, противотанковое оружие, беспилотники и миллионы боеприпасов", – заявил он. При этом он добавил, что приветствует шаги союзников по оказанию оборонной поддержки Украине. "Вместе мы намерены найти дополнительное оборудование, включая системы противовоздушной обороны, чтобы помочь Украине", — заявил президент США. Напомним, война России против Украины продлится уже месяц. О происходящем прямо сейчас читайте в текстовом онлайне РБК-Украина. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.