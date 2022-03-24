Украина и Российская Федерация произвели первый полноценный обмен военнопленными. Домой вернулись 10 наших защитников. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал вице-премьер-министра – министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. Украина со своей стороны вернула 10 военнослужащих России. "Также сегодня мы отправили к россиянам 11 гражданских российских моряков, которых мы спасли с затопленного судна возле Одессы", — пишет Верещук. В обмен на российских моряков — домой возвращаются 19 украинских гражданских моряков с судна Сапфир, которых захватили при попытке забрать наших военных с острова Змеиный. "По условиям обмена, сам спасательный корабль также будет возвращен Украине и будет отправлен в порт в Турции", — добавила Верещук. Война России против Украины длится двадцать девять дней. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция – в текстовом онлайне РБК-Украина. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.