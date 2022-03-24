В Энергодаре большинство депутатов городского совета сдали свои полномочия. Все для того, чтобы кафиры не использовали их голоса по принуждению. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Энергодара Дмитрия Орлова. Отмечается, что с должности ушли представители партий "Европейская солидарность", "За будущее", "Новая политика" и часть депутатов из ОПЗЖ. В частности, депутаты не хотят, чтобы их голосами воспользовались кафиры. Таким образом, они пытаются уберечь город от создания "народных республик". Кроме того, все депутаты, сложившие полномочия, будут продолжать заниматься общественной деятельностью и заниматься потребностями граждан. "Что касается финансирования защищенных статей расходов (заработная плата работникам коммунальных предприятий и бюджетной сферы, коммунальные услуги): оно и дальше будет осуществляться при работе Государственного казначейства Украины, — написал председатель. Ранее мы сообщали, что из фракции ОПЗЖ вышли еще пять депутатов. Также мы писали, что в Бердянске кафиры похитили народного депутата. Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков – в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся! Победа будет за нами! Слава Украине!