За месяц Львовская область официально приняла 231 тысячу вынужденных переселенцев и более 600 детей-сирот. Фактическое количество переселенцев значительно больше, ведь многие самостоятельно поселились в частном секторе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Львовской областной военной администрации Максима Козицкого в Telagram-канале. Также, по его словам, еще более 1 миллиона 200 тысяч человек пересекли границу и нашли убежище за пределами Украины. "Приготовили 1 миллион 300 тысяч порций еды. Объединились рестораторы, торговые сети, региональные производители продуктов, крупнейший оптовый рынок на западе Украины и огромное количество волонтеров. 480 фур и машин из Европы привезли на Львовщину около 50 тысяч тонн гуманитарной помощи", — отметил Козицкий. . Область также отправила в разные регионы Украины 9300 паллет с продуктами питания, 4325 паллет непродовольственных продуктов, 425 паллет товаров и снаряжения для сна, 18000 ящиков медикаментов и 2000 мешков одежды. Для перевозок гуманитарной помощи от польской границы в область задействовали 425 грузовиков. За месяц противостояния во Львовской области обустроили 30 официальных блокпостов и мобилизовали почти 30 тысяч человек. Более 20 тысяч жителей Львовской области согласились в добровольческие формирования. 26 предприятий успешно переехали в область и возобновили свою работу. В общей сложности Львовская область получила уже 205 заявок на релокацию. "Продолжаем борьбу. Поля для компромиссов нет. Наш народ не сломать, не разбомбить и не уничтожить. Победа будет за нами", — добавил Козицкий. Война России против Украины длится двадцать девять дней. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция – в текстовом онлайне РБК-Украина. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.