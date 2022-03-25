Томат — самый любимый овощ. Он занимает 20% объема всех выращиваемых огородных культур. Далее приведены наиболее эффективные советы, которые позволят получить отличный урожай.

Семена для посева

Хорошие семена дадут отличный урожай. Выбирая семена важно учесть не только климат региона, но и какие заболевания культуры и поражению каким вредителям подвергалось растение в прошлом году, и выбрать гибриды, которые обладают устойчивостью именно к этим факторам. Большой выбор томатов здесь https://fazenda.net.ua/katalog-tovarov/semena/pomidoryi/

Подготовка семян

Предпосевная обработка семян позволяет:

Активизировать энергию роста.

Повысить иммунитет.

Улучшить урожайность.

Для обработки используется стимулятор роста. Можно комбинировать стимулятор с удобрением и протравителем.

Правила выращивания рассады:

Строго следите за густотой рассады.

Обеспечьте попадание прямых солнечных лучей.

Поставьте рядом вентилятор, чтобы укрепить растения.

Обеспечьте подкормки и регулярный полив.

Обеззараживание почвы

Многие патогены и вредители остаются на почве и на растительных остатках. Чтобы предотвратить их развитие необходимо осенью удалять сухие растения, перекапывать землю и вносить медь или гумато содержащие препараты.

Севооборот

Высаживать томаты рекомендуется после огурцов, кабачков, патиссонов, капусты, лука, моркови, свеклы. Не рекомендуется после помидоров, картофеля, баклажан, перца.

Прогрев почвы

Томат культура теплолюбивая, поэтому перед высадкой рассады необходимо прогреть почву. Для этого ее за 10 дней до намеченной даты необходимо накрыть полиэтиленовой или мульчирующей пленкой.

Пасынкование

Удаление лишних побегов позволяет растению расходовать свою энергию на формирование плодов.

Удаление листьев

Нижние листья не только расходуют питательные вещества и влагу, а и являются проводником инфекций, которые находятся на поверхности грунта. Поэтому их обязательно необходимо удалять.

Предотвращение развития заболеваний

Регулярный осмотр грядки позволяет своевременно выявить внешние признаки инфекции и принять меры. При обнаружении необходимо определить болезнь и удалить пораженную часть, в некоторых случаях все растение. Далее безотлагательно провести обработку всей грядки фунгицидом, который эффективный против данной болезни.

Подкормки

Регулярные подкормки питательными веществами и удобрениями обеспечивают оптимальные условия для полноценного развития культуры и способствуют повышению урожайности.