Российские войска в очередной раз обстреляли рынок "Барабашово" в Харькове. В результате возник пожар, но угрозы масштабного распространения нет. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook пресс-службы ТЦ "Барабашово". Сообщается, что в результате обстрела загорелось около 20 торговых объектов. На данный момент пожар локализован усилиями местных сотрудников. Также сообщается, что масштабного распространения огня удалось избежать благодаря системе пожаротушения. "В настоящее время территория оцеплена. Ведутся работы по полной ликвидации пожара. Работа волонтерского хаба, осуществляющего деятельность на территории торгового центра, не останавливалась", — отметила администрация. Напомним, до этого в середине марта после обстрела был большой пожар на "Барабашово", при его тушении погиб спасатель. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.