В Запорожье задержали женщину, которая под видом продажи военной амуниции обманула 20 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на киберполицию. Киберполиция задержала женщину, занимавшуюся этим видом мошенничества. Подозреваемая оказалась 24-летней жительницей села Петровское. Сообщается, что женщина размещала в социальных сетях объявления о продаже товаров для военных – рукавиц, наколенников, разгрузочных жилетов и т.д. Однако, как только получала подписку от клиентов, исчезала. От заказчиков она получала подписку в размере 200 – 800 гривен на банковскую карту, после оплаты некоторое время поддерживала связь с покупателями, однако в конце концов блокировала. Отмечается, что мошенница обманула более 20 граждан, желающих приобрести амуницию для украинских военных. В настоящее время правоохранители открыли уголовное производство. Ранее мы сообщали, что мэр Ивано-Франковска предупредил о новой мошеннической схеме во время войны. Также мы писали, что киберполиция задержала группу жуликов, которые наживались на беженцах во время псевдоперевозок. Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков – в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся! Победа будет за нами! Слава Украине!