Украинских беженцев в Нидерландах хотят разместить в правительственных постройках и бывших тюрьмах. В настоящее время планируется размещение около 15 000 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RTL. Как заявил министр жилищного строительства и территориального планирования Гуго де Йонге, правительство зарезервировало 75 млн евро, чтобы сделать эти помещения пригодными для проживания. В ближайшие недели здания должны быть готовы к приему людей, затем их передадут муниципалитетам, которые будут организовать размещение. По словам госсекретаря Эрика ван дер Бурга, в настоящее время в Нидерландах находится 17 тысяч украинских беженцев, и это число неуклонно растет. "Мы также получаем сигналы из других стран, например Германии и пограничных стран, что люди продолжают приезжать из Украины", — добавил он. Нидерланды не исключают, что в страну могут приехать сотни тысяч украинцев. Напомним, ранее сообщалось, что украинцы в странах ЕС могут получить статус беженца или временное убежище. РБК-Украина разъяснила, в чем их отличие. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.