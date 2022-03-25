Отказ цивилизованного мира от закупки российских нефти и газа позволит спасти тысячи жизней мирных жителей Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генерального директора ДТЭК Максима Тимченко в комментарии The Times. "Отказ от российских энергоресурсов поможет сохранить жизнь украинцев. Да, она приведет к росту цен на электроэнергию для населения в странах запада. Но что может быть дороже жизни детей?" – заявил глава ДТЭК. The Times также отмечает, что украинские компании активно убеждают западный бизнес отказаться от сотрудничества с Россией, в частности, от покупки российских энергоресурсов. "Самые крупные энергетические компании Украины призывают западный бизнес отказаться от приобретения российских энергоресурсов, поскольку каждый доллар, выплаченный России, приводит к новым жертвам и уничтожению", — говорится в статье. Как известно, открытое письмо было подписано компанией ДТЭК, Национальной акционерной компанией "Нафтогаз Украины" и системным оператором НЭК "Укрэнерго".