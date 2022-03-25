С начала полномасштабного вторжения в Россию Служба безопасности Украины задержала более 350 диверсантов. При этом более 20 человек были ликвидированы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ. Вместе с тем сотрудники СБУ нейтрализовали попытки военной разведки РФ переправить в Украину боевиков с Ближнего Востока — среди прочего, разоблачено лицо, занимавшееся подбором и вербовкой наемников для армии захватчиков. Так, в Киеве была уничтожена вооруженная диверсионная группировка РФ. Для маскировки подрывной деятельности кафиры пытались выдавать себя за подразделение терробороны. Также СБУ разоблачила более 10 агентов российских спецслужб, причастных к содействию оккупантам и военным преступлениям на временно оккупированной территории Луганской области. Кроме того, правоохранители задержали участников агентурных сетей РФ, собиравших данные о средствах радио-электронной борьбы и беспилотниках военных подразделений Украины. Вместе с тем, в Запорожье были нейтрализованы попытки спецслужб оккупантов осуществить так называемую "федерализацию" региона. Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О происходящем прямо сейчас читайте в текстовом онлайне РБК-Украина. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.