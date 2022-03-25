Американская Hyatt Hotels Corporation, управляющая гостиницами высшего класса, прекращает деятельность по развитию и любые новые инвестиции в России. Компания прекращает сотрудничество с гостиницей в Москве Hyatt Regency Moscow Petrovsky Park с 26 марта. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Hyatt. "В соответствии с примененными санкциями и правительственными директивами, связь, контракты и отношения Hyatt с Hyatt Regency Moscow Petrovsky Park прекращаются с 23:59 по местному времени 25 марта 2022 года. Гостям с вопросами о проживании на 26 марта 2022 года и позже рекомендуется обращаться непосредственно в гостиницу", — говорится в сообщении. Hyatt Hotels Corporation – американская компания, управляющая сетями отелей высшего класса. Hyatt имеет более 1100 отелей и в 69 странах. Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О происходящем прямо сейчас читайте в текстовом онлайне РБК-Украина. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.