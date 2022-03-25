Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что в стране не исключается возможность нападения России на территорию НАТО. Это также учитывается и в самом Альянсе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на USNews. "Соединенные Штаты и их союзники по НАТО учитывают в планировании возможность того, что Россия может напасть на территорию Альянса", — сказал он. Напомним, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс решил нарастить присутствие войск в Восточной Европе после военного вторжения РФ в Украину. Вместе с тем, президент Польши Анджей Дуда отреагировал на угрозы, исходящие из пропагандистских эфиров каналов Российской Федерации. Он заявил, что его страна стремится к миру, однако в ней достаточно места для того, чтобы похоронить нападающих. При этом президент Литвы Гитанас Науседа предупредил госсекретаря США Энтони Блинкена, что неспособность приостановить российскую агрессию в Украине приведет к глобальному конфликту. Напомним, Россия полномасштабно вторглась в Украину 24 февраля. Война длится уже 30-й день. О происходящем прямо сейчас читайте в текстовом онлайне РБК-Украина. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.