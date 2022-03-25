В Черкасской области запретили посещать леса. Исключение только служащим, которые обеспечивают оборону страны. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу главы Черкасской ОГА. "Исключение — служащие, которые обеспечивают оборону государства, национальную безопасность, охрану правопорядка и выполняют лесохозяйственные мероприятия. Это распоряжение действует на период военного положения", — пишет Cичко. По словам главы ОГА, соответствующее распоряжение было принято ради безопасности гражданских и предотвращения лесных пожаров. Война России против Украины длится тридцать дней. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция – в текстовом онлайне РБК-Украина. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.