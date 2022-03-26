Президент США Джо Байден заявил, что страна считает "священной обязанностью" выполнение пятой статьи Североатлантического договора, предусматривающей принцип коллективной безопасности стран НАТО. Он заверил польского президента Анджея Дуду, что они могут рассчитывать на союзников. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN. "Способность Америки выполнять свою роль в других частях мира зависит от единой Европы, безопасной Европы. Мы это узнали из печального опыта двух мировых войн, но тогда не были вовлечены в стабильность в Европе. Поэтому я уже давно говорю, как сенатор, член Комитета по международных отношений, как вице-президент в течение восьми лет, и теперь – как президент, что стабильность в Европе критически важна для США», – сказал Байден. По его словам, он и лидеры США рассматривают 5 статью НАТО как "священное обязательство". "Мы воспринимаем как священную обязанность (исполнение — ред.) статьи 5, и вы можете на это рассчитывать", — заверил Байден. Он также добавил, что Путин надеялся, что ему удастся разделить страны НАТО своим вторжением в Украину. "Важнейший критерий в этом мире, меняющий время… заключается в том, что НАТО остается абсолютно, полностью, полностью объединенным. В наших точках зрения нет разделения. Что бы мы ни делали, мы делаем в унисон", — резюмировал Байден. Напомним, советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что в стране не исключается возможность нападения России на территорию НАТО. Это также учитывается и в самом Альянсе. Отметим, президент Польши Анджей Дуда отреагировал на угрозы, исходящие из пропагандистских эфиров каналов Российской Федерации. Он заявил, что его страна стремится к миру, однако в ней достаточно места для того, чтобы похоронить нападающих. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.