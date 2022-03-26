Фонд Рината Ахметова передал Покровску более 2700 продуктовых наборов. Они предназначены для нуждающихся — пожилых людей и с особыми потребностями, которые сейчас находятся в особо затруднительной ситуации. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на пресс-службу фонда. Среди других мест, где уже получают продуктовые наборы – Киев и область, Харьков и область, Чернигов, Донбасса. Кроме того, часть наборов была передана эвакуированным в Запорожье мариупольцам. Всего продуктовую помощь Фонда получат 200 тысяч украинцев. Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней". За 16 лет работы фонд помог 8 млн. человек, из них 3,5 млн. были спасены на Донбассе.