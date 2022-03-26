Государственная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям решила отменить с 27 марта "красный" уровень эпидемической опасности в ряде областей. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на официальный Telegram-канал министра Кабмина Олега Немчинова. Состоялось внеочередное заседание Госкомиссии. Кроме отмены наивысшего уровня безопасности, во время ее заседания Минздрав поручил разработать изменения к карантинным ограничениям, учитывая особенности военного положения. "По результатам Государственная комиссия решила отменить с 00 часов 00 минут 27 марта 2022 года "красный" уровень эпидемической опасности на территории Закарпатской, Ивано-Франковской, Луганской, Ровенской и Хмельницкой областей", – заявил Немчинов. К слову, жителям Сумщины запретили посещать леса во время войны. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.