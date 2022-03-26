Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что во время переговоров с президентом США Джо Байденом договорились о шагах, чтобы уменьшить количество ракет, падающих на украинскую землю. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Кулебы в Facebook. "Сегодня в развитие контактов президентов Зеленского и Байдена мы договорились о следующих шагах для того, чтобы меньше таких ракет падало на украинскую землю. И, конечно, для того чтобы Украина победила", — написал министр. Он также добавил, что на встрече передали Байдену, госсекретарю США Энтони Блинкену и Министру обороны Ллойду Остину обломки одной из российских ракет, обстрелявших Яворивский полигон.

Фото: Алексей Резников и Дмитрий Кулеба на встрече с Джо Байденом, Энтони Блинкеном и Ллойдом Остином (facebook.com/dmytro.kuleba) Ранее Кулеба заявил, что американский лидер выразил восхищение украинцами, противостоящими российской агрессии. Сегодня Байден в Варшаве провел переговоры с Дмитрием Кулебой и министром обороны Алексеем Резниковым. Война России против Украины длится тридцать один день. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция – в текстовом онлайне РБК-Украина. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.