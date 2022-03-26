На оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей вернули расчеты по украинской гривне. Предполагается, что эта мера будет временной. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сепаратистские СМИ. В частности, в отдельных районах Донецкой области гривна будет в обращении до 1 июля 2022 года. Местный бизнес обязали принимать украинскую валюту как средство платежа по курсу 2,5 российских рубля за 1 гривну. Данный порядок распространяется также на территории, захваченные после 24 февраля. Также сообщается, что цены будут указаны в двух валютах. Украинскую гривну обязали принимать и при оплате так называемых "налогов, сборов и госпошлины". При этом запрещаются обменные сделки с покупкой и продажей гривны. Что касается отдельных районов Луганской области, то там этот порядок заработал еще 17 марта и будет действовать до "особого распоряжения". Отметим, официальный курс Национального банка Украины на 26 марта составляет почти 3 гривны за 10 российских рублей. Напомним, ранее сообщалось, что кафиры в Геническе Херсонской области начали раздавать российские рубли. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.