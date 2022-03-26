На фоне войны России против Украины в стране-агрессоре развиваются два скандальных процесса. И оба они крайне разрушительны для режима президента Владимира Путина. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника главы Офиса президента Михаила Подоляка. По его словам, первый процесс наблюдается в депрессивных регионах, где была попытка частичной мобилизации. "Однако даже там началась паника. И, чтобы ее снять, спикеры российского Минобороны вышли на публику со странным заявлением: мобилизация действительно происходит, но ее организовали… украинские спецслужбы", — отметил он. Он также подчеркнул, что это заявление стало попыткой оправдать необходимость направить срочников на войну против Украины. Что касается второго процесса, то, по мнению Подоляка, он заключается в том, что управленческая элита уже пытается спрятаться от всякой публичности. "И потому на первый план выходят либо чистые пропагандисты, либо те, кого вчера уже списали и отправили на заслуженную пенсию в тот же Совбез. Наиболее органичен в этом – (замглавы Совбеза РФ, – ред.) Медведев. Именно его появление в публичном поле напрямую указывает на то, что реальная господствующая элита отказывается от публичной лояльности и ищет возможность так или иначе сбежать из "российского военного корабля", — добавил он. Напомним, ранее Подоляк рассказал, какие санкции против России способны предотвратить мировую войну. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.