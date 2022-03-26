Президент России Владимир Путин приступил к подготовке войны против Украины сразу после победы Джо Байдена на выборах президента США. Избрание лидера демократов означало для него неизбежную конфронтацию. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на доклад международной правозащитной организации "Агора". Правозащитники отмечают, что подготовка нападения на Украину стартовала серией заседаний Совета безопасности России в ноябре 2020 года после того, как действующий президент США Дональд Трамп проиграл выборы Джо Байдену. "Это означало неизбежное возобновление конфронтации", — говорится в докладе. Также они отмечают, что на сегодняшний день в России фактически введено военное положение, с ограничением базовых конституционных прав, а подготовка к вторжению велась по нескольким направлениям: внутри- и внешнеполитическому, а также военному. Кроме того, правозащитники считают, что коронавирусные ограничения и усиление полицейского контроля использовались властями для подготовки к "спецоперации". Наряду с этим Кремль нейтрализовал потенциальных организаторов массовых уличных протестов и уничтожил независимые СМИ. Также, по данным правозащитников, с первых дней антивоенных акций в России задержали более 15 тысяч человек. Напомним, ранее сообщалось, что после провала в войне против Украины Путин отказывается слушать собственную разведку. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.