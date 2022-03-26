Министр обороны Алексей Резников поделился итогами переговоров с президентом США Джо Байденом и американскими коллегами в Варшаве. Он заявил, что встречу можно оценить с "осторожным оптимизмом". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Резникова в Twitter. "Я, совместно с главой МИД Дмитрием Кулебой, оцениваю встречу с президентом США Джо Байденом, министром обороны США Ллойдом Остином и Госсекретарем США Энтони Блинкеном с осторожным оптимизмом. Обсуждали неотложные потребности украинской армии. Президент Байден сказал: "Украина вдохновила весь мир". . Мы живем в эпоху украиноцентризма, но во взаимной борьбе с общим врагом", — написал Резников. Отметим ранее, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал подробности встречи с президентом США Джо Байденом в Варшаве. По его словам, американский лидер выразил восхищение украинцами, противостоящими российской агрессии. Россия полномасштабно вторглась в Украину 24 февраля. Война длится уже 31-й день. О происходящем прямо сейчас читайте в текстовом онлайне РБК-Украина. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.