Россия использует американские экстремисты для своей интернациональной пропаганды. В последние дни страна-агрессор распространяет информацию об экс-военном США Генри Хоэфте, который якобы "покинул ряды терробороны Украины из-за нехватки оружия". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Центра противодействия дезинформации при СНБО. Как пояснили в ведомстве, на самом деле с самого начала задачей Хоэфта было создание для российской пропаганды ролика, дискредитирующего ВСУ и иностранный легион. "Генри Хоэфт — представитель американского экстремистского движения "Бугала Бойз", который штурмовал Капитолий в январе 2021 года, когда в результате вооруженного столкновения погибли люди. Иностранные медиа пытались связаться с Хоэфтом, чтобы узнать, почему он сбежал из Украины, делая вид работника, но учетной записи TikTok, которую он использовал для документирования своего путешествия в Украину, больше не существует". – рассказали в СНБО. Также там отметили, что экстремист не выходит на связь и в других соцсетях. "Помните, что вся информация, обнародованная даже в западных СМИ, нуждается в тщательной проверке!" – призывали в ведомстве. Напомним, прокуратура Луганской области возбудила уголовное дело против российского чиновника. Он распространял оккупационные настроения и подстрекал населения. Россия полномасштабно вторглась в Украину 24 февраля. Война длится уже 31-й день. О происходящем прямо сейчас читайте в текстовом онлайне РБК-Украина. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.