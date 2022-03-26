В центре Энергодара российские кафиры установили свою спутниковую тарелку для обеспечения речи. В частности, они планируют проводить враждебную агитацию среди местных жителей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Энергоатом. Сообщается, что спутниковая тарелка была установлена на здании узла связи Запорожской АЭС. Она находится рядом со зданием городского совета. "В центре Энергодара рядом с городским советом, на здании узла связи Запорожской АЭС, кафиры установили свою тарелку для обеспечения вещания и проведения вражеской агитации среди горожан", — говорится в сообщении. Также вокруг кафиры выставили вооруженную охрану.

В центре Энергодара кафиры установили спутниковую тарелку (t.me/energoatom_ru) Ранее мы сообщали, что российские кафиры в течение последних 2 дней пытали по меньшей мере 12 жителей из Энергодара. Также мы писали, что в Энергодаре большинство депутатов уходят с должности: не хотят, чтобы кафиры использовали их голоса. Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков – в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся! Победа будет за нами! Слава Украине!