В городе Харькове во время обстрелов российскими оккупантами погибли 5 человек. В результате начато расследование Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру. Сообщается, что 25 марта российские кафиры из артиллерии обстреляли жилые дома в Основянском районе города. В результате погибли 5 мирных жителей. Также повреждены дома и транспортные средства. Отмечается, что начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины). Досудебное расследование продолжается.

В Харькове российские кафиры обстреляли жилые дома (facebook.com/prokuraturakharkiv) Ранее мы сообщали, что на Харьковщине российский вертолет обстрелял войска РФ. Также мы писали, что в Харькове кафиры обстреляли людей в очереди за гуммпомощью, ранены. Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков – в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся! Победа будет за нами! Слава Украине!