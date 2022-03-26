Российские скоростные катера пытались взорвать диверсионно-разведывательные группы на побережье Одесской области. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Оперативного командования "Юг" в Facebook. Украинские военные успешно сорвали попытку врага. По словам офицера оперативного командования "Юг" Владислава Назарова, кафиры получили достойный отпор. "Противник продолжает ведение разведки береговой полосы и акватории Черного моря. Но системы ПВО Одесщины выполняют свои задачи по назначению. Враждебная попытка высадки ДРГ с использованием скоростных катеров в Одесской области оказалась неудачной", — добавил полковник. Утром 26 марта ситуация в Одессе и области стабильная. ВСУ, по словам Назарова, полностью контролируют обстановку. Напомним, что российские кафиры обстреляли жилые дома в Харькове. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.