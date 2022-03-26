Сумская область вслед за другими регионами запретила населению посещать леса. Запрет не распространяется на военных. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Сумского городского совета. Сообщается, что глава Сумской областной Военной администрации Дмитрий Живицкий подписал распоряжение о запрете посещения лесов и въезде на их территории на автомобилях и другой технике. Ограничения введены в период военного положения. Также сообщается, что решение было принято для предупреждения лесных пожаров. Заезжать в лес можно, если по нему проходит транзитная дорога. Запрет не распространяется на вооруженные силы Украины и другие военные формирования, а также на органы власти и постоянных лесопользователей. Напомним, ранее сообщалось, что запрет на посещение лесов введен в Черкасской, Ровенской и Киевской областях. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.