СБУ перехватили очередной разговор оккупанта. Российский военный жалуется на отсутствие ротации и очередные "обещания" своего командования. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ. СБУ опубликовали перехваченный телефонный разговор российского военного с супругой. Оккупанты готовы бежать из Украины: для того чтобы их удержать, командование придумывает все новые "обещания". "Да, сначала захватчикам обещали 3-дневный победный марш. Впоследствии россияне держали своих военных обещаниями ротации. Одним говорили, что заберут домой 19 марта, другим – 25", — говорится в сообщении СБУ. Однако возможности ротации так и не нашли. Сейчас российское командование заявляет о новой дате возможной смены военных — "конец месяца". "Каждый раз я просыпаюсь с такой радостью, что я проснулся. В Сирии такого не было. Ты понимаешь? В Сирии… таких моментов даже не было", — говорит оккупант. Напомним, ранее сообщалось, что солдаты РФ ломают себе ноги, чтобы не воевать. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.