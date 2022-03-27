Украинская армия показала, что нам не нужны войска НАТО, нам нужно их оружие. Если бы Украина получила 80 боевых самолетов, 100 новых танков и четыреста БТР, ситуация на фронте изменилась бы полностью. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Петру Порошенко в эфире Polsat News. По его словам, часть этого оборудования находится в Чехии, Словакии, Болгарии, Румынии и Польше. Он также сообщил, что российские танки все еще стоят неподалеку от Киева, а в городе регулярно звучит сигнал воздушной тревоги. "Мы на войне. У нас каждый час воздушная тревога. Десять-двадцать ракет поразили Киев, в том числе гражданские объекты", – добавляет Порошенко. При этом он подчеркнул, что украинцы не боятся Путина, потому что у них на своей земле и есть огромная мотивация к борьбе. Он также считает, что с Владимиром Путиным добиться компромисса невозможно. "Он хочет, чтобы мы умерли, а мы хотим жить. Он враг, потому что не признает нашу государственность, хочет отобрать у нас наше будущее. Но это еще не все, потому что он ненавидит Запад, он ненавидит Польшу, он ненавидит поляков. Он ненавидит всю нашу систему правил и ценностей. Он сумасшедший", — подчеркивает Порошенко. На вопрос о том, удастся ли российский президент использовать ядерное или химическое оружие, он признал, что предусмотреть это невозможно. Политик также уверен, что войны в Украине вообще могло не быть, а Путина можно было остановить много лет назад. "Если бы Украину пригласили в НАТО в 2008 году в Бухаресте, будь мы членом НАТО в 2013 или 2014 году, этой агрессии точно бы не произошло", — резюмирует Порошенко. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.