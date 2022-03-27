Ремонтные бригады компании ДТЭК "Киевские электрические сети" возобновили электроснабжение в Святошинском районе Киева. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на сайт Киевской городской государственной администрации. "Специалисты ДТЭК "Киевские электрические сети" смогли починить высоковольтную линию и возобновить электроснабжение в Святошинском районе, который утром остался без света в результате боевых действий в пригороде — в направлениях Гостомеля и Ирпеня", — говорится в нем. Отмечается, что ремонтные работы были проведены в шести местах, и продолжаются работы по подключению отдельных потребителей. Напомним, утром 26 марта из-за повреждения двух линий 110 кВ Святошинский район Киева оказался без электроснабжения.