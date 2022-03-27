Германия может купить систему противоракетной обороны в Израиле. В Берлине думают, как потратить вливание в оборонный бюджет в ответ на вторжение России в Украину. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters. Противоракетный щит для всей территории Германии был одной из тем, обсуждавшихся на прошлой неделе на встрече канцлера Олафа Шольца с генеральным инспектором Бундесвера Эберхардом Цорном, сообщает газета Bild am Sonntag. В частности, речь шла о возможном приобретении израильской системы Arrow 3, отмечает издание. Андреас Шварц, член парламента от социал-демократов Олафа Шольца и представитель бюджета, сказал газете, что такая система имеет смысл. "Мы должны лучше оградить себя от угрозы со стороны России. Для этого нам срочно нужна система противоракетной обороны на территории всей Германии", — сказал он газете, добавив: "Израильская система Arrow 3-хорошее решение". В речи через несколько дней после вторжения России в Украину 24 февраля Олаф Шольц объявил, что Германия резко увеличит свои расходы на оборону до более 2% своего экономического производства и вложит 100 млрд евро в оборону. Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О происходящем прямо сейчас читайте в текстовом онлайне РБК-Украина. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.