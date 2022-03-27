Премьер-министр Израиля Нафтали Беннетт заявил, что Израиль твердо стоит на стороне Украины. При этом он подчеркнул, что Израиль создал полевой госпиталь в Украине по уходу за ранеными и делает все возможное, чтобы помочь прекратить войну России против Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN. "Что касается войны в Украине, Израиль твердо стоит на стороне народа Украины и намерен продолжать наши усилия, чтобы помочь уменьшить страдания и прекратить кровопролитие", — заявил он. Беннет добавил, что Израиль направил лучшие медицинские команды для создания современного полевого госпиталя на территории Украины. "Мне сообщили, что они уже приняли и вылечили более 500 пациентов. В этот момент, в этот же момент, врачи и медсестры рискуют своими жизнями, чтобы спасти жизнь нуждающихся. Я горжусь тем, что делает Израиль. И, конечно. , мы делаем все возможное, когда нас просят внести свою лепту в усилия по прекращению этой войны. Мы делаем это, поддерживая тесную координацию с США и с нашими европейскими партнерами", — подчеркнул Беннет. Война России против Украины длится тридцать два дня. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция – в текстовом онлайне РБК-Украина. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.