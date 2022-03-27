Международный Комитет Красного Креста (МККК) категорически отверг заявления украинской стороны о том, что он открыл офис в российском Ростове-на-Дону. При этом в комитете заявляют, что не способствуют эвакуации украинских граждан в Россию. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN. МККК выступил с заявлением после того, что он назвал "ложной информацией, распространяемой в Интернете", о том, что он помогает России вывезти десятки тысяч человек из страны. "Мы никогда не помогаем организовывать или проводить принудительную эвакуацию. Это верно в Украине. Это справедливо для всего мира, где мы работаем. Мы не поддержим ни одну операцию, которая идет против воли людей", — говорится в сообщении МККК. В своем заявлении Красный Крест сообщил, что у него нет офиса в Ростове, но он расширяет свою региональную структуру, чтобы иметь возможность реагировать на нужды там, где мы их видим. "Наша приоритетная задача — обеспечить бесперебойную доставку жизненно важной помощи людям, где бы они ни находились", — заявили в комитете. Напомним, Россия производит массовую принудительную депортацию населения временно оккупированных территорий Украины. При этом Красный Крест планирует открыть офис у границы России с Украиной. Вице-премьер-министр, министр реинтеграции Ирина Верещук заявила, что МККК станет участником преступления, если откроет Представительство в Ростове. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.