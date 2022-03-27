Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив попал под обстрел оккупантов недалеко от Чернигова, когда направлялся в окруженный город с гуманитарной миссией. В результате чего несколько человек из группы получили ранения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Марцинкива в Facebook. "Мы с гуманитарной миссией ехали в Чернигов, чтобы помочь городу, который фактически — окружен. Но мы были обстреляны врагом, обстреляли наш транспорт. К счастью, все — живы. Есть несколько ребят, которые ранены. Я хочу поблагодарить нашего водителя Андрея , его профессионализма. Он приложил максимум усилий, чтобы мы прошли легко", — рассказал мэр. По его словам, из Ивано-Франковска в Чернигов перевозили средства связи и другую гуманитарную помощь, которая необходима людям и военным. "26 марта для нас — новый день рождения. Возле меня ребята, с которыми мы доставили помощь для черниговцев. Если бы не они, не их профессионализм, то ваш покорный слуга здесь бы уже не сидел. Спасибо также нежинскому городскому голове, который помог нам с эвакуацией, потому что наш автобус вышел из строя, из-за выстрелов он почти как решето", — добавил Марцинкив. Россия полномасштабно вторглась в Украину 24 февраля. Война длится уже 32 дня. О происходящем прямо сейчас читайте в текстовом онлайне РБК-Украина. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.