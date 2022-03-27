В Днепре объявили о подозрении коллаборанту в государственной измене. Злоумышленник сотрудничал с российскими оккупантами и передавал им информацию о деятельности и штатной численности одного из предприятий критической инфраструктуры города. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора.

Российские кафиры обещали коллаборанту возглавить ведомство после оккупации Украины.

Также злоумышленник распространял в социальных сетях, распространял российскую пропаганду и одобрял агрессию России против нашей страны.

"По результату следственных действий по месту жительства задержанного правоохранители изъяли мобильные телефоны и компьютерную технику. В настоящее время подозреваемому избрана мера пресечения — содержание под стражей", — пишет прессслужба.

Злоумышленнику грозит лишение свободы сроком до 15 лет. Напомним, РБК-Украина писала о том, что депутат-коллаборант от партии ОПЗЖ Андрей Шевчик "создал" в Энергодаре "народный совет". Война России против Украины длится тридцать два дня. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция – в текстовом онлайне РБК-Украина. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.