В Киевской области в селе Мотожин оккупанты напали на реабилитационный центр "Восор" от церкви "Спасение". Взяли в плен служителя церкви. Об этом пишет РБК-Украина с ссылкой на Всеукраинский собор.

По словам епископа церкви "Спасение" Юрия Бабинца, российские военные обстреляли здание реабилитационного центра.

Люди, находившиеся внутри, начали быстро покидать здание и выпрыгивать со второго этажа. После этого кафиры ворвались внутрь и открыли огонь по всем комнатам.

Служитель церкви Олег Бондаренко был взят в плен и увезен в неизвестном направлении. Война России против Украины длится тридцать два дня. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция – в текстовом онлайне РБК-Украина. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.