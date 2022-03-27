Спрос на некоторые лекарственные препараты в России вырос в десять раз после вторжения в Украину. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко выразил удивление, что люди запасаются необходимым. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на издание Meduza. "По некоторым препаратам (спрос увеличился, – ред.) в 10 раз", – сказал он. При этом он выразил удивление, что препараты существуют на срок годности, а на ряд из них очень короткий, до двух лет. После начала войны против Украины в России выросли цены на лекарства, а в аптеках возникла нехватка ряда препаратов. 24 марта министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сказал, что всплеск повышенного спроса на лекарства якобы уже нивелировался. Он также утверждал, что проблем с доступом жизненно необходимых препаратов нет. Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О происходящем прямо сейчас читайте в текстовом онлайне РБК-Украина. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.