В Чернобаевке Херсонской области разоблачен мужчина, который открыто сотрудничал с российскими оккупантами. За это преступление ему грозит от 10 до 15 лет тюрьмы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора. Как установило следствие, местный житель с. Чернобаевка публично сотрудничает с русскими военными, помогая им образовывать оккупационных органов управления в обществе. Также он участвует в организации раздачи среди местных граждан продовольствия, ввезенного из РФ. При процессуальном руководстве Херсонской областной прокуратуры начато уголовное производство по факту коллаборационной деятельности (ч. 1 ст. 111-1 УК Украины).

Отметим, что санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком от 10 до 15 лет.

Фото: в Чернобаевке мужчина публично сотрудничал с оккупантами (facebook.com/pgo.gov.ua)

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