Прокуратура начала уголовное производство по применению российскими оккупантами кассетных боеприпасов в Днепропетровской области. Это запрещено нормами международного гуманитарного права. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора. По данным следствия, 27 марта оккупанты нанесли удар реактивной артиллерийской системой залпового огня "Торнадо-С" по одному из населенных пунктов Криворожского района. Ракета была оснащена запретными кассетными боеприпасами. В настоящее время информация о пострадавших и поврежденной инфраструктуре уточняется. Какие-либо военные объекты на данной территории отсутствуют. По факту нарушения законов и обычаев войны возбуждено уголовное дело (ч. 1 ст. 438 УК Украины). Напомним, что использование кассетных боеприпасов кафиров ранее было зафиксировано в городе Красногоровка Донецкой области. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.