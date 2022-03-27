На 27 марта в Луганской области обстрелы не утихают по всей линии фронта. Бои за город Рубежное продолжаются. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Луганской ОВА Сергея Гайдая. При этом он отмечает, что, несмотря на условный "режим тишины", все же удалось вывезти 500 человек. "Самое главное, что смогли эвакуировать рубижан из отдаленных районов. Есть один сломанный автобус, однако нам пришли на помощь, и уже два едут из Хмельнитчины. Бои за Рубежное продолжаются, враг успеха нет, обстрелы не утихают по всей линии луганского фронта", — рассказал. Качи. Напомним, сегодня в Лисичанске, Рубежном, Северодонецке, в результате обстрелов со стороны кафиров горели жилые дома. Три человека спасли из-под завалов. Два человека были ранены и госпитализированы. Ранее сообщалось, что 26 марта по Лисичанску российские кафиры ударили "Точкой-У" и "Градами". Россия полномасштабно вторглась в Украину 24 февраля. Война длится уже 32 дня. О происходящем прямо сейчас читайте в текстовом онлайне РБК-Украина. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.