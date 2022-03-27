Глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий заявил об изменении комендантского времени на территории региона. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сообщение в Telegram-канале главы области. "Согласно распоряжению главы Сумской областной военной администрации отныне находиться на улицах и других общественных местах без специально выданных пропусков, а также движения транспортных средств запрещено с 20:00 до 5:00", – говорится в сообщении. Ночь в Сумской области впервые с начала войны прошла спокойно. Накануне украинские войска освободили от кафиров Тростянец и завоевали немало трофеев – вооружение, технику и боеприпасы. К слову, в оккупированных городах Херсона состоялись митинги против российских захватчиков. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.