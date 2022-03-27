Футбольный клуб "Шахтер" помогает переселенцам, но верит, что скоро украинский флаг снова будет украшать поля Премьер-лиги. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова генерального директора клуба Сергея Палкина в интервью Guardian. "Когда началась война, на границе было сложно, потому что тысячи и тысячи, а может быть, и миллионы хотели покинуть страну, с одной стороны, а с другой стороны, мы хотели привезти из-за границы помощь, продукты и лекарства, потому возникли проблемы. Теперь ситуация ясна и структурирована. У нас еще остался ряд логических проблем, но мы они не мешают стабильно работать", — отметил он. По словам Палкина, часть игроков были перевезены в Сплит благодаря помощи футбольного директора клуба Дарио Срны и хорватской власти. Остальные — работают волонтерами и помогают беженцам на "Львов Арене", где "Шахтер" организовал пункт помощи. "На "Львов Арене" "Шахтер" предоставляет продукты, воду и медикаменты. Беженцы, в том числе много детей, покинули свои родные города по всей Украине, взяв с собой только самое необходимое. Владелец клуба Ринат Ахметов помогает финансировать гуманитарную помощь и принимать тысячи переселенцев на стадионе, который сам принял "Шахтер" после того, как команда была вынуждена впервые покинуть Донецк", — пишет издание. По словам Сергея Палкина, для клуба и всех украинских любителей футбола очень важна и поддержка, которую мировое футбольное сообщество оказывает Украине. "Мы видим все, что происходит в мире. Мы видим чемпионат Англии, мы видим Чемпионат Германии, и перед каждой игрой мы видим огромную поддержку. Мы все верим, что победим, это самое главное. Мы не ведем нормальную жизнь, у нас нет на это" времени, вы не можете думать об отдыхе. Теперь все наши усилия направлены на одну цель: выиграть эту войну", – заявил Палкин. Напомним, ранее "Шахтер" передал теплую одежду на общую сумму более 1 миллиона гривен для нужд мотопехотного батальона 72-й отдельной механизированной бригады. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.