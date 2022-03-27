Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович рассказал о начале контрнаступательных действий Вооруженных сил Украины в ряде регионов. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на официальный Telegram-канал Офиса президента. За сутки состояние, положение и характер действий войск РФ фактически не изменились. Вместо этого ВСУ постепенно переходят от обороны к отвоеванию позиций. "Наши войска начали маленькие тактические контрнаступательные действия в Сумской, Харьковской областях и продолжают их в Киевской области и Херсонской области. Мы идем в маленькое, но контрнаступление", — заявил Арестович. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.