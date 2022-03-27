В боях за осадный Мариуполь погиб украинский спортсмен, уроженец Кременчуга Максим Кагал. Об этом сообщил в Facebook Олег Скирта, тренер спортсмена. Максим имел позывной "Питон" и находился в отряде спецназа "Азов". "К большому сожалению, война забирает лучших, 25 марта погиб, защищая город Мариуполь, в составе Отдельного отряда специального назначения "Азов", погиб Максим "Пистон" Кагал", — говорится в сообщении. Максим – первый чемпион мира по кикбоксингу из Кременчуга. "Первый чемпион мира по кикбоксингу в нашем клубе, первый чемпион мира по кикбоксингу в нашем славном городе Кременчуге, первый чемпион мира по кикбоксингу ИСКА, среди взрослых, в составе Сборной команды Украины, и просто честный и порядочный человек!" – написал Олег Скирта.

Фото: Максим Кагал (facebook.com/Oleh.Skyrta) Ранее мы писали, что военный медик, мама 12 детей из Марганца, погибла в бою с оккупантами. Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков – в группах РБК-Украина в Telegram и Viber . Присоединяйся! Победа будет за нами! Слава Украине!