Турецкий телеканал Haber Global заявил о том, что якобы, согласно разведывательным данным, Армения направила в Россию четыре истребителя Су-30 вместе с пилотами. Армения, со своей стороны, отрицала эту информацию. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу посольства Армении в Украине. Издание отмечало, что Армения приобрела эти истребители еще в 2020 году для использования в конфликте в Нагорном Карабахе. "Распространенная Haber Global информация о передаче Арменией самолетов Cу-30 не соответствует действительности!", — пишет пресс-служба посольства. Напомним, РБК-Украина писало о том, что согласно данным издания Haber Global, Армения направила боевые самолеты и летчики для борьбы на стороне российской армии. Война России против Украины длится тридцать три дня. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция – в текстовом онлайне РБК-Украина. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.